إندونيسيا.. الآلاف يفرون من ثوران بركاني والرماد يرتفع إلى 4 آلاف متر

2020/11/29 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال مركز مواجهة الأخطار البركانية والجيولوجية في إندونيسيا إن بركانا ثار اليوم الأحد في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وقذف الرماد ونفث الدخان إلى مسافة أربعة كيلومترات في الهواء، ما أجبر أكثر من 2700 من السكان على البحث عن مأوى.وفي إندونيسيا قرابة 130 بركانا نشطا، وهو عدد يفوق ما هو موجود في …

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