داعش يتبنى الهجوم على مصفى الصينية في بيجي

2020/11/29 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش تبنى الهجوم على مصفى الصينية، في محافظة صلاح الدين.وذكرت “سكاي نيوز عربية”، أن “عناصر داعش نفذوا هجوما على مناطق شرقي محافظة صلاح، وتبنوا استهداف مصفى الصينية في بيجي”.

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