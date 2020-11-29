عمليات البصرة تعلن الاستنفار التام لمواجهة الأمطار

2020/11/29 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد، استنفار جميع المعدات والآليات الخدمية في الوحدات العسكرية لتقديم المساعدة للمناطق المتأثرة بموجة الأمطار في المحافظة. وذكر قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جميع المعدات والآليات الخدمية في الوحدات العسكرية استُنفرت لتقديم المساعدة للمواطنيين والمناطق المتأثرة بموجة الأمطار”، …

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