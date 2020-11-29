بالوثيقة.. سرايا السلام تعاقب عدداً من الأشخاص بـ

2020/11/29 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سرايا السلام، اليوم الأحد، عن "معاقبة" عدداً من الاشخاص بـ"الطرد وإعلان البراءة"، بسبب عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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