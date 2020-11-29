اصابة مدنيين اثنين بجروح بسقوط قذيفة غرب الموصل

2020/11/29 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اصابة مدنيين اثنين بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون في قضاء البعاج غرب الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان قذيفة هاون سقطت وسط قضاء البعاج ١٢٠كم غرب الموصل ماسفر عن اصابة المدنيين الاثنين بجروح خطيرة ".واضاف " ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المدنيين الاثنين لمستشفى قريب لتلقي العلاج "./انتهى

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