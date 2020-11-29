في تصريح متلفز ..هشام السهيل : العودة الى المحاصصة ستكون نهاية للعملية السياسية

2020/11/29 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد النائب هشام السهيل ان العودة الى المحاصصة ستكون نهاية للعملية السياسية .وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ يجب ان تكون الانتخابات نزيهة وبمراقبة دولية والا لن تنجح ./انتهى9

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