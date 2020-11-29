اطلاق الخط الساخن للشباب في الاقليم والعراق

2020/11/29 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية ووزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من السويد، خط مساعدة للمراهقين والشباب يقدم استشارات سرية مجانية باللغتين العربية والكوردية.

وذكرت بعثة الامم المتحدة في العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاحد: انه يمكن للشباب الحصول على معلومات موثوقة ومناسبة لأعمارهم عن الصحة العقلية والصحة الإنجابية وسن المراهقة والنمو والسلوكيات الآمنة والصحية والتغذية.



كما يقدم المستشارون معلوات حول الوقاية من جائحة كوفيد-19.

واضاف البيان: انه عند الحاجة يمكن إحالة المتصلين إلى الخدمات السريرية الخاصة للشباب.



كما يقدم مستشارو خط مساعدة للمراهقين والشباب معلومات للأزواج الشباب حول تنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً.

أما المستشارون فهم عاملين صحيين، إختارتهم الوزارتان، ويتم تدريبهم من قبل جمعية "معا لحماية الإنسان والبيئة" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



يمكنكم الان من الاتصال مجانا من جميع الشبكات (اسيا وكورك وزين) على الارقام التاليي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً :

● 80000111 للمتحدثين باللغة العربية

● 80000777 للمتحديثن باللغة الكوردية

من جانبها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا: "يمتنع العديد من المراهقين والشباب عن التعبير عن مشاعرهم.



وفي الكثير من الأحيان عندما يكون الشباب في ضائقة عاطفية، يجدون صعوبة في التحدث إلى أشخاص يعرفونهم مثل أسرهم وحتى أقرانهم.



لذا يمكن للخط الساخن أن يساعدهم من خلال تقديم المشورة لهم، وإرشادهم والتحدث عن مشاعرهم دون أي أحكام.



لقد عايش المراهقون والشباب في العراق أزمات كثيرة ويعاني الكثير منهم من تداعيات نفسية لهذه الأزمات.



آمل حقًا أن تحدث هذه الخدمات فرقًا إيجابيًا في حياتهم، خاصة الآن في ظل جائحو كوفيد-19."

PUKmedia عن يونامي‌

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