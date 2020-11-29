2020/11/29 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء غير معترف بفوزهم دولياً يقتحمون الأولمبية بغداد – الزمان القت الشرطة القبض على عضو اللجنة الاولمبية العراقية المجمدة سلام عواد بتهمة الاعتداء على احد عناصر مبنى اللجنة.وكان رئيس اللجنة غير المعترف به دوليا سرمد عبد الاله قد اقتحم المبنى مع اثنين من اعوانه، فيما استأنف الرئيس المعترف به دوليا، رعد حمودي الدوام بعد […]

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