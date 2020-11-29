2020/11/29 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدارس العراق تقرع أجراسها وسط إجراءات وقائية مشدّدة بغداد- ساري تحسين النجف – سعدون الجابري استقبلت مدارس العراق امس الاحد أكثر من عشرة ملايين تلميذ وتلميذة للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا للحفاظ […]

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