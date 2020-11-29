2020/11/29 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسيول غداً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل هطول امطار رعدية مصحوبة بسيول في بعض المناطق يوم غد الثلاثاء .وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون صحوا مصحوبا بالضباب في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة […]

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