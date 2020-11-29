الأنواء : أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسيول غداً


الأنواء : أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسيول غداً
2020/11/29 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء : أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسيول غداً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل هطول  امطار رعدية مصحوبة بسيول في بعض المناطق يوم غد الثلاثاء .

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاثنين سيكون صحوا مصحوبا بالضباب في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة […]

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