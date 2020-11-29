الطقس يعمق جراح العراق الاقتصادية.. انخفاض معدلات تصدير النفط

2020/11/29 | 23:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، انخفاض معدلات تصدير النفط خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب الظروف الجوية.

وقالت الشركة في بيان، الأحد 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "سوء الأحوال الجوية التي شهدها هذا الشهر أثر، بصورة مباشرة، على معدلات تحميل نفط خام البصرة المصدر عبر الموانئ الجنوبية".

وأضاف البيان، أن ذلك أدى إلى "انخفاض معدلات التصدير للشهر الحالي عما مخطط وفق جداول التحميل التي أعدت وفقًا للعقود المبرمة والتزامًا باتفاق دول أوبك وتلك المؤتلفة معها"، مشيرًا إلى أن "أثر ذلك سيظهر جليًا على نسبة التزام العراق التي ستزيد عن 100% عند انتهاء شهر تشرين الثاني".

وجاء الإعلان ليصعب من مهمة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي تترقب إيرادات إضافية قد تساعد في تمويل العجز المالي الكبير.

وأبدى وزير المالية علي علاوي، مؤخرًا، تبرمه من "عدم مراعاة مجموعة أوبك+ للظروف الاقتصادية والسياسية للأعضاء وأخذها بنظر الاعتبار عند تحديد نسب خفض الانتاج واعتماد سياسة مقاس واحد يناسب الجميع".

وقال علاوي في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرتنا واستعدادنا لقبول هذه السياسة، يجب أن يكونوا أكثر دقة وأن يكون الأمر مرتبطًا بنصيب الفرد من الدخل، ووجود صناديق الثروة السيادية، التي لا نمتلك أيًا منها".

واعتبر حديث الوزير، تلميحًا لقرب انسحاب العراق من اتفاق أوبك+، لكن وزير النفط إحسان عبد الجبار تداركها بتصريحات مغايرة، مؤكدًا أن " تفاق خفض الإنتاج يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، وقد اثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة نسبيًا".

كما توقع الوزير، ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز سقف 50 دولار للبرميل مع نهاية 2020، ونفى تقديم طلب إلى "أوبك" لاستثناء العراق من اتفاق خفض الإنتاج".

وتستعد الدول الأعضاء للانتقال إلى الخطوة الثانية من اتفاق أوبك+، بتخفيف خفض الإنتاج من 7.7 مليون برميل في اليوم حاليًا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2021، إلا أن تطورات "سيئة" تشير إلى اتفاق سعودي - روسي، لاستمرار معدلات خفض الإنتاج على وضعها الحالي لأشهر إضافية.

ووفقًا للإحصائية الرسمية النهائية لشركة سومو، فإن العراق صدّر خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 89 مليونًا، و154 ألف برميل، بإيرادات مالية بلغت إيرادات مالية 3 مليارات و457 مليون دولار.

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