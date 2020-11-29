الفتح: عهدنا بالقيادة الحكيمة لايران في الرد على الاغتيال من دون تأثير بأمن المنطقة

2020/11/29 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرب تحالف الفتح عن تعازيه ومواساته للجمهورية الإسلامية وقيادتها المباركة وشعبها المقاوم الصامد باستشهاد الدكتور محسن فخر زاده الخبير النووي برصاص عملاء الصهيونية والسائرين في ركابها والضالعين بالخيانة العظمى للأمة وقيمها وهويتها الإسلامية والإنسانية.

ويؤكد الفتح على أن تلك الجريمة لن تثني الثورة عن مواصلة المسيرة بالوقوف الحازم والجازم والثابت ضد المشروع الصهيوني ودعاة التطبيع وستبقى شامخة بقيادتها ومحورها الحضاري وقيمها الرصينة وشعبها المقدام الذي علم الدنيا كيف تكون الشعوب حرة وكيف تصنع من صور الاضطهاد صبراً جميلاً ، ومن الوعي بالإسلام والثبات على مبادئه دولة مستقلة وتجربة إسلامية رائدة.

عهدنا بالقيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية أن لا يزيدهم التحدي بشهادة هذا الخبير المجاهد إلا قوة وتماسكا وحكمة بالرد في الزمان والمكان المناسبين من دون أن تؤثر جريمة الاغتيال على إحساسهم العميق بالمسؤولية العظيمة والحرص على استتباب الأمن والسلام الدوليين في هذه المنطقة المشتعلة بالمفاجآت والصراعات في العالم.

كل التعازي لقائد الثورة والشعب الإيراني وكل الأحرار في العالم.

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