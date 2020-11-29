فرنسا.. تسجيل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/29 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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