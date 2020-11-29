,نمبر وان’ في موقف محرج.. لحظة سقوط محمد رمضان على المنصة (فيديو)

2020/11/29 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سقط الفنان المصري محمد رمضان على مسرح مهرجان الضيافة في دبي.



وأظهر مقطع مصور، تابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2020)، سقوط الفنان المصري محمد رمضان على مسرح مهرجان الضيافة أثناء توجهه لاستلام جائزته".

سقوط النمبر ون..



حرفياpic.twitter.com/VunfTeeVHG

— حسام الحملاوي (@3arabawy) November 29, 2020

وانطلق اليوم الأحد مهرجان الضيافة التكريمي في دورته الرابعة في دبي.

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