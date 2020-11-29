العقابي: التسويف والمماطلة وراء تعطيل قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/29 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، أن التسويف والمماطلة داخل مجلس النواب وراء تعطيل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال العقابي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية حاليا كامل عدا نقطة خلاف واحدة حول التصويت داخل المحكمة"، مبينا أن "أغلب الكتل تذهب باتجاه تصويت الثلثين والقوى الكردية تطالب بأن يكون التصويت حسب النسبة الأكبر".

وأضاف، أن "التسويف والمماطلة داخل مجلس النواب وراء تعطيل وتأخير القانون"، مؤكدا أن "تعديل القانون أسهل الأمور وأسرعها".

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