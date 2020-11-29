ميسي يهدي هدفه لروح مارادونا (فيديو + صور)

2020/11/29 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، في تسجيل هدفا في شباك أوساسونا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل البرغوث الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأهدى الهدف لروح مواطنه دييجو مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع فريقه السابق نيولز أولد بويز.

وبدأ ميسي مسيرته ضمن صفوف نيولز أولد بويز قبل الانتقال إلى البارسا، وهو الفريق الذي لعب له مارادونا خلال مسيرته كلاعب قبل الاعتزال.

ورغم الجانب الاحتفالي للهدف بأسطورة مارادونا، إلا أن حكم المباراة أنطونيو ميجيل لاهوز..قام بتوجيه عقوبة الإنذار لميسي بعد خلعه لقميصه، وذلك تطبيقا نصيا للقانون، بعيدا عن الاحتفالية، وكانت البطاقة الصفراء التي رفعها الحكم في وجه ميسي هي الوحيدة في المباراة.

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