2020/11/29 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطوف من الحضارات كتاب يوثّق الإرث الثقافي الكردي عرض – فريد حسن صدرت حديثا الطبعة الاولى من كتاب قطوف الحضارات من المكتبة الملكية السويدية وتتناول الطبعة مواضيع شتى عن اصول الحضارات وتاريخها واهميتها ودورها الانساني ونضوجها وانها تعد وتعتبر من الارث المادي والمعنوي للبشرية الى جانب انها الوجه الاخر للانسان فهي تعكس درجة قوته وتقدمه […]

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