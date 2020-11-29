2020/11/29 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق حكومي يبحث في الناصرية إعادة الإستقرار ودرء الفتنة الأمم المتحدة تطالب الكاظمي بحماية المتظاهرين وإنهاء مظاهر العنف والفوضى بغداد – قصي منذر اقدم متظاهرون في الناصرية امس على قطع جسر الحضارات بالاطارات المحترقة، احتجاجا على اعمال العنف التي يتعرض لها المتظاهرين، في ساحة الحبوبي من قبل مجهولين ، فيما طالبت الامم المتحدة الحكومة بحماية […]

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