كتاب : ( النصر ) ف1 : الوعد بالنصر: وعود تحققت بعد نزول القرآن ولا تزال تتحقق - أحمد صبحى منصور

2020/11/29 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور رابعا : وعد وقت نزول القرآن وتم تحقيقه بعد نزول القرآن .ارتباط الوعد والوعيد 1 ـ الوعد والوعيد مرتبطان ، قال جل وعلا في وعد المؤمنين الصالحين والكفار المكذبين : 1 / 1 :( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) المائدة ).



1 / 2 :( وَعَدَ اللَّه ......





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