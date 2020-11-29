وزير الصحة يترأس اجتماعا مع الفريق الإعلامي الطبي لمناقشة مستجدات جائحة كورونا والاجراءات الصحية مع بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/29 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مساء اليوم الاحد اجتماعا في دائرة مدينة الطب ضم الفريق الإعلامي الطبي لمناقشة اخر مستجدات جائحة كورونا في عموم العراق والاجراءات الصحية المتخذة في المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وقدوم فصل الشتاء.



واكد الوزير خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه على اهمية الدور الاعلامي في عملية تثقيف المجتمع لمواجهة الجائحة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وقدوم موسم الشتاء وتزايد حالات الاصابة في الدول المجاورة ودول العالم.



واشار الى قيام الوزارة ودوائرها بحملات المسح الميداني الفعال للمواطنين والذي رافقه حملات اعلامية توعوية وتوجيه الفرق الصحية لفحص الهيئات التدريسية والطلاب من كافة المراحل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.ودعا التميمي الى تكثيف الجهود والتعاون مع وسائل الاعلام ونقل الاخبار بمهنية ومصداقية وتوعية المواطنين باهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الاصابة بالمرض ./انتهى9

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