وزير الصحة يترأس اجتماعا مع الفريق الإعلامي الطبي لمناقشة مستجدات جائحة كورونا والاجراءات الصحية مع بدء العام الدراسي الجديد

بغداد / نينا/ ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مساء اليوم الاحد اجتماعا في دائرة مدينة الطب ضم الفريق الإعلامي الطبي لمناقشة اخر مستجدات جائحة كورونا في عموم العراق والاجراءات الصحية المتخذة في المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وقدوم فصل الشتاء.
واكد الوزير خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه على اهمية الدور الاعلامي في عملية تثقيف المجتمع لمواجهة الجائحة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وقدوم موسم الشتاء وتزايد حالات الاصابة في الدول المجاورة ودول العالم.
واشار الى قيام الوزارة ودوائرها بحملات المسح الميداني الفعال للمواطنين والذي رافقه حملات اعلامية توعوية وتوجيه الفرق الصحية لفحص الهيئات التدريسية والطلاب من كافة المراحل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.ودعا التميمي الى تكثيف الجهود والتعاون مع وسائل الاعلام ونقل الاخبار بمهنية ومصداقية وتوعية المواطنين باهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الاصابة بالمرض ./انتهى9
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