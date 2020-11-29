بالصور.. الأعرجي يزور عائلة الناشط المختطف {سجاد العراقي}

2020/11/29 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس فريق أزمة الطوارئ، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي، في الناصرية.

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