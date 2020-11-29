تفاصيل مثيرة عن اغتيال العالم النووي الإيراني

2020/11/29 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز } حصلت "وكالة أنباء فارس" الايرانية، على معلومات مثيرة وشبه كاملة تقريبا، عن الكيفية التي تم فيها اغتيال العالم النووي الايراني، فخري زادة

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