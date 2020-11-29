فيديو.. ألف طالبة يؤدين قسم التخرج في الصحن الحسيني

2020/11/29 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مركز تابع للعتبة الحسينية، الأحد، عن استضافة نحو أكثر من 1000 طالبة من عموم الجامعات وبمختلف الكليات والاختصاصات لتأدية قسم التخرج داخل الصحن الحسيني.



وقال المشرف على مركز الحوراء التابع للعتبة الحسينية وعضو مجلس إدارتها سعد الدين البناء في مقابلة مع "موقع الأئمة الاثني عشر" وتابعه "ناس" (29 تشرين الثاني 2020)، إن "برنامج الاستضافة أقيم بتوجيه من المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشمل أكثر من 1000 طالبة تخرجن هذا العام ليؤدين القسم في رحاب العتبة المقدسة في حفل جماعي تضمن محاضرات وفقرات أخرى وقسم الخريجات الى خمسة مجاميع للمشاركة".

وقال البناء ان "الطالبات المشاركات رفعن شعار: (لولا حشدنا لما تخرجنا)".

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