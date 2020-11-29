الإمارات تدين

2020/11/29 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الإمارات اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد،

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