تعديل أجور منح إجازات تأسيس المناحل في العراق

2020/11/30 | 00:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة العراقي على تعديل أجور منح إجازات تأسيس المنحل، دعماَ لتطوير قطاع النحل في العراق.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن وزير الزراعة على …

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