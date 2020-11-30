ترامب يتلقى

2020/11/30 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أنهت ولاية ويسكونسن الأميركية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية في المعركة الانتخابية.وتعهد ترامب بالطعن في النتائج حتى قبل انتهاء أعمال إعادة الفرز.وكانت مقاطعة دين ثاني آخر مقاطعة تنتهي من إعادة الفرز، حيث أبلغت عن فوز ترامب بخمسة وأربعين صوتا.وأعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملا التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتا لصالح بايدن.وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان"كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن"./انتهى9

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