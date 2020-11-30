عصابات داعش تستهدف قوة للجيش العراقي جنوب شرق الموصل

2020/11/30 | 00:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ استهدفت عصابات داعش الارهابية مساء اليوم قوة للجيش العراقي جنوب شرق الموصل .وقال مصدر في قيادة شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "تعرضا لعصابات داعش استهدف محورا للجيش العراقي ضمن جبل مخمور دون ان يسفر عن وقوع اصابات ".من دون ان يعط تفاصيل اخرى عن الحادث/انتهى

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