ألإِرْغَانُ - زاهر بولس

2020/11/30 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس ألإِرْغَانُ:الحِصَانُ "البَرَاغْمَاتِيُّ!"يُقَايِضُ العُشْبَ الأَخْضَرَبِسَرْجٍ مؤقَّتٍ عَلَىْ ظَهْرِهِ.الحِصَانُ "البَرَاغْمَاتِيُّ!"يُمْسِيْ مِطْوَاعًا يَعْتَادُ السَّرْجَوالفَارِسُ قَادِرٌ عَلَىْ قَهْرِهِ.الحِصَانُ "البَرَاغْمَاتِيُّ!"يَفُوْزُ! بِالسَبَقِ وَيَرْتَضِيْ التِبْنَ، وَيَتَلاشَىْحُلْمُ الجَانِحَيْنِ رَغْمَ طُهْرِهِ.*الإِرْغَانُ: ......





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