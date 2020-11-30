مصدر: لجنة مراقبة {أوبك +} تفشل في الاتفاق على إنتاج 2021

2020/11/30 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنتهت المشاورات للجنة المراقبة الوزارية في مجموعة "أوبك +"، مساء الأحد، دون التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن مستوى إنتاج النفط الذي يجب اقتراحه خلال الأشهر الأولى من 2021.

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