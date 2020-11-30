2020/11/30 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

زار رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، مساء الاحد، عائلة الناشط المدني المختطف سجاد العراقي في مدينة الناصرية.



وأظهرت صور اطلع عليها "ناس" (29 تشرين الثاني 2020)، زيارة الأعرجي إلى منزل الناشط المختطف سجاد العراقي، حيث التقى والدة وإخوة العراقي، الذي لازال مصيره مجهول منذ أيلول الماضي، بعد أن اختطفه المسلحون وسط المحافظة.

والعراقي معروف في أوساط المتظاهرين بالمحافظة، ويعد من أبرز الناشطين فيها، ويوجه على الدوام انتقادات للوضع القائم، والفساد المالي والإداري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يزور عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يزور عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).