مسؤول سوداني: زيارة الوفد الإسرائيلي كانت عسكرية

2020/11/30 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس السيادة السوداني والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، زيارة وفد إسرائيلي للسودان الأسبوع الماضي، وأنها كانت عسكرية بحتة.

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