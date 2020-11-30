الإعلان عن إصابة بايدن.. ما علاقة كلبه؟

2020/11/30 | 00:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لوى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، كاحله، بعد أن سقط أرضا، وفقا لما أكده مكتبه، الأحد.

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