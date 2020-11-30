الخارجية الإماراتية تدين مقتل العالم النووي الإيراني زادة

2020/11/30 | 00:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأحد، جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، طالعه "ناس" (30 تشرين الثاني 2020) أن ”ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها“، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوزارة أن ”دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده، والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة“.

ودعت جميع الأطراف إلى ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم“.

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