الأردن يدين اغتيال محسن فخري زاده

2020/11/30 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

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