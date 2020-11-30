داعش يقصف مصفاة نفط قرب تكريت

2020/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬الأحد،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة‭ ‬مصفاة‭ ‬الصينية‭ ‬النفطية‭ ‬قرب‭ ‬بيجي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬شمال‭ ‬العراق،حيث‭ ‬اندلع‭ ‬حريق‭ ‬داخل‭ ‬المصفاة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬داخلها وقال‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مصفاة‭ ‬النفط‭ ‬بـ»صاروخي‭ ‬كاتيوشا‮»‬‭.‬وكانت‭ ‬الصينية‭ ‬معقلا‭ ‬لداعش‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬احتلال‭ ‬تكريت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التنظيم‭.‬

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