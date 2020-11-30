2020/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هتافات ضد زعيم التيار الصدري في تشييع الاهالي لقتلاهم الناصرية- عبدالحسين غزال اناط مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية مهمة اعادة الاستقرار لمدينة الناصرية المنتفضة وادارة وضعها بعد مجزرة امس الى مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وعززه بقوة من فوجين للشرطة الاتحادية. وقال الأعرجي، الأحد، أن فريق أزمة الطوارئ لم يأتِ ليقتحم ساحة أو تجمعاً بمحافظة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية تحت إدارة أمنية مباشرة من الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية تحت إدارة أمنية مباشرة من الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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