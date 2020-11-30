الناصرية‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬أمنية‭ ‬مباشرة من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية

2020/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتافات‭ ‬ضد‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬الاهالي‭ ‬لقتلاهم الناصرية‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال اناط‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مهمة‭ ‬اعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬لمدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬المنتفضة‭ ‬وادارة‭ ‬وضعها‭ ‬بعد‭ ‬مجزرة‭ ‬امس‭ ‬الى‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي‭ ‬وعززه‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬فوجين‭ ‬للشرطة‭ ‬الاتحادية‭. ‬وقال‭ ‬الأعرجي،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬أزمة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬ليقتحم‭ ‬ساحة‭ ‬أو‭ ‬تجمعاً‭ ‬بمحافظة‭ […]

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