مراجعات خارج المستنقع

2020/11/30 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لنتخيّل أنَّ أحداث الناصرية الدموية المؤلمة وقعت قبل موعد الانتخابات العراقية المقبلة بأسبوع أو أسبوعين، كيف سيكون وضع صناديق الاقتراع، وما حال المحافظات الجنوبية الاخرى في ذلك الوقت ؟ هل توجد في العراق ضمانات انَّ احداث الناصرية لا تتكرر، في ذلك التوقيت الانتخابي، وتنتقل الى اية مدينة يجتمع فيها الاحتقان من الظلم […]

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