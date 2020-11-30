تلك هي هزائمي! - محمد عبد المجيد

2020/11/30 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد شهد قلمي في العقود الأربعة الفائتة هزائمَ مريرة ومُرّة في معارك دخلتُها مفعما بالأمل والإيمان وانتهيت إلى تكسير جزئي لأحلام عشت بها من منطلق أمانة الكتابة وصراحتها وشفافيتها.هزمتني القوى الدينية التي غسلتْ العقول، وعمّمت الجهل، وقدّست الخرافات، وصنعت الاستعلاء اللا فكري في جماجم هجرتْ العصر الحديث وتوجهتْ إلى العصور الوسطى.هزمني كارهو القراءة، والعناونة( أي الذين يقرؤون عنوانَ المق ......





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