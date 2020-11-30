2020/11/30 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمّد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، التحقيقات في قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية في صفقة تحوم فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطال مقرّبين من نتانياهو.. غانتس يجمد تحقيقات صفقة الغواصات الألمانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطال مقرّبين من نتانياهو.. غانتس يجمد تحقيقات صفقة الغواصات الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).