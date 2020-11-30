معركة تغيير نتائج الانتخابات.. ترامب ينتقد وزارة العدل ويتحدث عن

2020/11/30 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، انتقادات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، على خلفية معركته لتغيير النتائج، وتحدث عن "صعوبات" للوصول بالقضية إلى المحكمة العليا

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