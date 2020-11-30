إصابة بايدن في الكاحل

2020/11/30 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن مكتب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.

وتابع مكتب بايدنفي بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما)، "كإجراء احترازي".

وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأميركية، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية في المعركة الانتخابية.

المصدر: سكاي نيوز

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