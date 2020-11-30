مدخل إلى عصر الرعب: البرج الأول - دلور ميقري

2020/11/30 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1عامُ عزل سعدو باشا، تواطأت فيه الطبيعة مع شرور البشر.



لكن ذلك لا يعني، بطبيعة الحال، أنّ عهد ولايته، الممتد عقداً كاملاً، كان مشهوداً بالخير.



في البداية، على الأقل، قال بعضُ الناس ممن اعتادوا على كيل المديح بلا حساب: " سيكون عهداً سعيداً على اسم صاحبه ".



لقد استطاع ضبط الأمن؛ وهذا كان من الأمور الملحّة في مدينةٍ، يغلب على سكانها مهنة التجارة.



وإنما في بداية عهده، انتقل بنا الوالدُ إلى الشام ا ......





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