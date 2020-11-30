لأول مرة.. فريق اتصال البيت الأبيض

2020/11/30 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المنتخب، جو بايدن، مجموعة من التعيينات في فريق الاتصال الخاص بالبيت الأبيض ضمن إدارته المقبلة، بعد تسلمه الرئاسة في 20 يناير المقبل، لتشغل نساء كافة المناصب الإعلامية الرفيعة في الفريق، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

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