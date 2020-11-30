إثر التواء كاحله.. مكتب بايدن يكشف النتائج الأولية لصور الأشعة

2020/11/30 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد طبيب جو بايدن، الأحد، إصابة الرئيس الأميركي المنتخب بكسور في ساقه بعد أن لوى كاحله، السبت، وفقا لما نقله مكتبه.

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