توطين رواتب موظفي كردستان

2020/11/30 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: احمد عبد ربه

عبرَ رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين عن أمله في ان يدخل مشروع قانون توطين رواتب موظفي الإقليم حيز التشريع البرلماني، ليصبح جزءاً من الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وقال شمس الدين: إن «توطين رواتب موظفي الإقليم خطوة وطنية نيابية بالاتجاه الصحيح»، مبينا أن «هناك مسارين داخل اللجنة المالية النيابية للتوطين».



وأوضح أن «المسار الاول عن طريق القانون الخاص به والمسار الاخر عن طريق مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021»، مبيناً أن «ملف توطين رواتب موظفي الإقليم خطوة لقطع الطريق أمام الاحزاب الفاسدة».

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