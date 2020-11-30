نيويورك تايمز: بايدن يعين رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي 

2020/11/30 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد قام بتعيين براين ديس، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي التابع للبيت الأبيض، ليصبح جزءا من إدارته عند استلامه مقاليد الرئاسة في 20 يناير القادم.

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