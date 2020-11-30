إصابة بايدن بالتواء في الكاحل أثناء اللعب مع كلبه

2020/11/30 | 03:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – نُقل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأحد إلى عيادة أحد الأطبّاء “بدافع الحذر الشديد”، غداة إصابته بالتواء في كاحله أثناء اللعب مع كلبه، على ما أعلن مكتبه.وأصيب بايدن (78 عامًا) بالتواء في الكاحل بعدما انزلق أثناء اللعب مع كلبه “ميجور” وهو من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد).وقال مكتب […]

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