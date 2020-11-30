بعد إصابته بكسر في قدمه.. ترامب يتمنى

2020/11/30 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تغريدة نشرها، مساء الأحد، للرئيس المنتخب، جو بايدن، بـ "الشفاء العاجل"، عقب إعلان إصابة الأخير بكسر بسيط.

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