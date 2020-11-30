"عليكم أن تشعروا بالعار".. رئيس الوزراء الأسترالي يوبخ الصين بسبب صورة مزيفة

2020/11/30 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الاثنين، نشر الحكومة الصينية صورة مزيفة عبر تويتر.

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