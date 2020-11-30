تراجع عدد المواليد بسبب كورونا يؤرق شركات الحليب والحفاظات

2020/11/30 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخشى الشركات المصنعة لحليب وحفاظات الأطفال من تأثير جائحة كورونا على مبيعاتها مع تراجع عدد المواليد الجدد في الولايات المتحدة والصين

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